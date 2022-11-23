Бельгия и Великобритания поспорили из-за ядерного оружия

Бельгия заблокировала поставку в Великобританию оборудования для производства ядерных боеголовок, сообщает The Times.

По словам источников, после выхода Великобритании из Евросоюза для такой поставки требуется специальная лицензия. Ожидалось, что это будет лишь формальность, потому что обе страны остаются членами НАТО, но внезапно сделку заблокировал премьер-министр Бельгии, активно выступающий против ядерного оружия.

Бельгийские власти заблокировали экспорт технологий, а именно специализированного изостатического пресса высокого давления, который используют в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами. Они имеют решающее значение для поддержания британских сил ядерного сдерживания.

Великобритания после этого пригрозила отменить заказ на поставку пулеметов бельгийской компанией FN Herstal, стоимость которого оценивается в 600 млн евро.