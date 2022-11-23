Ильхам Алиев: Пакистан всегда был рядом с нами. Азербайджанцы это высоко ценят

Азербайджанский народ высоко ценит политическую и моральную поддержку Пакистана, заявил президент Ильхам Алиев, выступая на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика».

«За последние два месяца я дважды встречался с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, и мы широко обсуждали повестку наших двусторонних отношений, повестку дружбы и братства. Мы признательны Пакистану за постоянную поддержку в вопросе армяно-азербайджанских отношений. И в период оккупации, и во время войны, и после освобождения территорий Пакистан всегда был рядом с нами, и эта политическая и моральная поддержка высоко ценится азербайджанским народом», - сказал глава азербайджанского государства.

Президент Азербайджана также сказал, что обсуждал с премьер-министром Пакистана интенсификацию торгово-экономических отношений. «Мы должны подумать, какими товарами можем обеспечить друг друга. Зачем нам покупать рис у других, если мы можем приобрести качественный рис у братской страны?».

Ильхам Алиев отметил и контакты с лидерами Центрально-Азиатского региона, назвав их очень динамичными.