Утром 25 ноября в Кыргызстане загорелось здание парламента, всех сотрудников эвакуировали. Об этом сообщает Reuters.

"По предварительной информации, возгорание произошло в подвальном помещении", - заявил представитель парламента.

МЧС сообщило, что на месте работает шесть пожарных расчетов, потому что здание парламента считается стратегическим объектом.

Информации о пострадавших пока нет.