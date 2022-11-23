В Кыргызстане загорелось здание парламента
Утром 25 ноября в Кыргызстане загорелось здание парламента, всех сотрудников эвакуировали. Об этом сообщает Reuters.
"По предварительной информации, возгорание произошло в подвальном помещении", - заявил представитель парламента.
МЧС сообщило, что на месте работает шесть пожарных расчетов, потому что здание парламента считается стратегическим объектом.
Информации о пострадавших пока нет.
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