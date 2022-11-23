Важная для Южного региона 110/35/6 кВ-я подстанция «Масаллы», построенная 42 года назад и срок эксплуатации которой в разы превысил срок ее службы, не может обеспечить растущий спрос. В связи с этим подстанция полностью демонтирована и заново строится. В то же время капитально ремонтируются 110-киловольтные 4-я и 5-я ВЛЭП «Масаллы». Об этом сообщили haqqin.az в ОАО «Азерэнержи».

В ведомстве отметили, что открытые распределительные устройства 35 и 10 киловольт, годами находившиеся под дождем и снегом на подстанции «Масаллы», обеспечивающей электричеством многие населенные пункты Масаллинского, Ярдымлинского, частично Лерикского и Джалилабадского районов, после реконструкции будут преобразованы в энергообъект закрытого типа.

Строится также новое здание управления. В целях расширения сети 110 кВ реконструируется и расширяется ОРУ 110 кВ подстанции, создаются две дополнительные ячейки запасного выхода.

Путем реконструкции подстанций в соответствии с четвертой промышленной революцией будут предотвращены аварии, обеспечено надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, автоматическое управление, минимизированы технические потери в сети.