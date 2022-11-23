Зеленский рассказал о возвращении Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский готов рассмотреть варианты возвращения Крыма невоенным путем. Об этом пишет Financial Times.

«Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только «за». Если же возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время», - сказал украинский лидер.

Он добавил, что понимает, насколько все озадачены сложившейся вокруг полуострова ситуацией.