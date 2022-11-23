Ильхам Алиев о новом соглашении с Евросоюзом

Азербайджан считает Европейский союз важным партнером, заявил президент Ильхам Алиев на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика».

«Мы находимся на завершающей стадии консультаций по новому соглашению с Евросоюзом. Оно готово более чем на 90 процентов. Мы не подписали Ассоциативное соглашение с ЕС. Вместо этого мы предпочли формат двустороннего сотрудничества», - сказал глава азербайджанского государства.

Что касается Восточного партнерства, то президент подчеркнул, что Азербайджан считает это партнерство одним из элементов сотрудничества с Евросоюзом, а не платформой сотрудничества со странами-членами ЕС.