США предали Европу?

Высокопоставленных европейских политиков все больше раздражают действия Соединенных Штатов, зарабатывающих не только на украинском кризисе, но и на дефиците энергоресурсов в Европе. Об этом пишет Politico.

По словам европейских источников, Европа и ее экономика являются второстепенными для Вашингтона. США сосредоточены на себе, борьбе с Китаем и помощи Украине. Европейцы называют это «вежливым безразличием».

Самым главным примером этого стал Акт о снижении инфляции (IRA) Джо Байдена.

Законопроект предусматривает выделение 369 миллиардов долларов на энергетические и климатические программы, в том числе миллиарды долларов на субсидии, финансируемые налогоплательщиками, на производство электромобилей в США. С его помощью Соединенные Штаты планируют переманить к себе различные производства из Европы.