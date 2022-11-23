США предали Европу?
Высокопоставленных европейских политиков все больше раздражают действия Соединенных Штатов, зарабатывающих не только на украинском кризисе, но и на дефиците энергоресурсов в Европе. Об этом пишет Politico.
По словам европейских источников, Европа и ее экономика являются второстепенными для Вашингтона. США сосредоточены на себе, борьбе с Китаем и помощи Украине. Европейцы называют это «вежливым безразличием».
Самым главным примером этого стал Акт о снижении инфляции (IRA) Джо Байдена.
Законопроект предусматривает выделение 369 миллиардов долларов на энергетические и климатические программы, в том числе миллиарды долларов на субсидии, финансируемые налогоплательщиками, на производство электромобилей в США. С его помощью Соединенные Штаты планируют переманить к себе различные производства из Европы.
Для европейских стран это может стать катастрофой, учитывая бушующий энергетический и экономический кризис. Для решения этой проблемы даже конфликтующие президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц объединились и призвали Евросоюз разработать план по субсидированию и поддержке европейских производств. Таким образом они намерены удержать компании.
По словам экспертов, это не сможет спасти ситуацию. Странам Евросоюза будет сложно выделить значительные суммы для этой программы, поскольку многие сейчас сфокусированы на решении внутренних проблем.
Источники уверены, что трагедия для Европы заключается в том, что это происходит в то время, когда трансатлантические отношения должны быть на рекордно высоком уровне. Избрание Джо Байдена президентом, за которым последовала война в Украине и огромные инвестиции Вашингтона в укрепление восточного фланга НАТО, должны были сигнализировать о решительном возвращении США в европейское пространство.
Но европейцы обнаруживают, что война в Украине — это лишь один из аспектов более крупной стратегической дуэли Вашингтона с Пекином, которая всегда будет иметь приоритет над интересами Евросоюза.