Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Азербайджане

Начиная с дневных часов 27 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается изменение погодных условий, 28 ноября скорость северного ветра будет достигать 20-23 метров в секунду, временами дожди, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

С 29 ноября до 2 декабря возможно усиление осадков. Ожидается снижение температуры воздуха, которая в дневные часы составит 7-9 градусов тепла.

26 ноября в районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, в горах возможен снег. С вечера 28 ноября интенсивность осадков возрастет. 27-28 ноября северный ветер местами усилится до 20-25 м/с.

Начиная с 28 ноября температура воздуха на территории Азербайджана понизится, в низменных районах ожидается 6-11 градусов тепла, в горных - от 0 до 5 градусов мороза. Возможно повышение уровня воды в реках.