Из Кремля уходит куратор президентских выборов

Из-за давления силовиков Кремль уволил куратора всех российских выборов, главу управления администрации российского президента по обеспечению дел Госсовета Александра Харичева. Он должен был отвечать за переизбрание Владимира Путина президентом в 2024 году, пишут российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По их словам, чиновник покинет свой пост в ближайшее время «по состоянию здоровья», которое «надо поправить после нескольких лет нервной работы». Однако сообщается, что на его отставке настояли высокопоставленные силовики после проведения «референдумов» в четырех захваченных областях Украины.

«Силовики малость… (удивились – ред.) от того, как на кампаниях тратятся деньги. Пошли жалобы, требования разобраться», – рассказал один источник, подчеркнув, что силовиков «поразили масштабы трат». В частности, региональные кампании стоимостью 200–500 млн руб.

Александра Харичева может заменить Андрей Полосин, который работает в «Росатоме». Если это случится, он будет курировать выборы президента в 2024 году.