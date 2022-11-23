Каневский: Украина надеется на признание Азербайджаном Голодомора

Посол Украины в Баку Владимир Каневский поделился в своем Facebook публикацией по случаю годовщины Голодомора (массовый голод, охвативший в 1932-1933 годах всю территорию Украинской ССР и повлекший многомиллионные человеческие жертвы).

Украинцев снова шантажируют массовыми убийствами, бомбежками жилых массивов, сексуальным насилием, депортациями, голодом и холодом;

Агрессивная политика России - результат того, что человечество не усвоило страшные уроки прошлого;

Россия использует пищевой терроризм как средство давления на международное сообщество;

Победа Украины означает победу всего демократического мира. Важно восстановить историческую справедливость;

Украина надеется, что Азербайджанская Республика, знающая, что такое советский терроризм, примет решение о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида против украинского народа!», - написал Каневский.