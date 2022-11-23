Ильхам Алиев: Франция не может принимать участия в мирном процессе...

«Менее чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, абсолютно неприемлемая и оскорбительная. Вслед за этим ожидается, что Национальная ассамблея Франции примет еще одну антиазербайджанскую резолюцию. Была попытка Франции атаковать нас через Саммит Франкофонии. Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией». Об этом заявил президент Ильхам Алиев на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика».

Глава государства сообщил, что у азербайджанской стороны есть исходный текст, составленный Францией в тандеме с Арменией, который, по его словам, полон обвинений, инсинуаций.

«Но у нас есть друзья не только в Движении неприсоединения, но и в Европе. Таким образом, эта антиазербайджанская резолюция является чем-то формальным. Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе», - отметил Ильхам Алиев.

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что рассматривает выдвижение Пашиняном условия об участии в брюссельской встрече Макрона «как попытку сорвать мирные переговоры».