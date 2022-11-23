Экспертиза подтвердила: Саакашвили отравили

Экспертиза здоровья находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подтвердила, что его, вероятнее всего, отравили. Уровень ртути в его организме превышает допустимые пределы на 42%. Об этом сообщила глава проводившей экспертизу неправительственной организации "Эмпатия" Мариам Джишкариани, пишут грузинские СМИ.

"Медицинское заключение состоит из 188 страниц, также изучено 3 тыс. страниц документации, получена экспертиза волос (Михаила Саакашвили – ред.) из Америки. На основании всей изученной документации заключаем, что причина ухудшения состояния его здоровья, с большой вероятностью, - отравление", - сказала Мариам Джишкариани.

По ее словам, уровень ртути в организме превышает допустимые пределы на 42%. У бывшего грузинского лидера также наблюдается интоксикация другими металлами.

Эксперты заключили, что для сохранения жизни Михаила Саакашвили необходимо отпустить на лечение за границу. Глава "Эмпатии" отметила, что вся информация о здоровье Саакашвили передана в администрацию президента Грузии.