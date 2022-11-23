Ильхам Алиев: Армяне выдумали столько легенд, что начали верить в свои выдумки...

«...В течение десятилетий армянская общественность была отравлена, отравлена пропагандой, ведущейся армянской диаспорой и армянскими националистами. Это и есть одна из причин того, что они устроили в азербайджанских городах и селах Карабаха, а также против азербайджанцев. Армяне воспитывают своих детей в духе ненависти к Турции и Азербайджану», - сказал президент Ильхам Алиев, выступая на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика».

По словам президента, туркофобия и азербайджанофобия стали идеологией в Армении: «Они выдумали столько легенд о своей истории и исторических личностях, что начали верить в свои выдумки. Вся история Армении, все главные исторические продукты Армении являются фальшивыми».

Глава государства также отметил, что «мы всегда будем стоять на защите нашей чести, независимости и традиций. И мы никогда не позволим ни одному зарубежному актору навязывать свои стандарты и волю нашему правительству и нашему народу».