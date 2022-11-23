Инновации от SINAM и BS/2 будут применены в банковской сфере стран Европы и Африки

Инновационные решения Азербайджана продолжают расширять географию присутствия на мировых рынках. Уже сегодня в более 30 странах мира из разных континентов применяются различные азербайджанские инновационные решения. Но, похоже, в скорейшем времени азербайджанские инновации будут применяться и в банковской сфере в Европе и Африке.

Так, сегодня в рамках IV Международного банковского форума, проводимого при поддержке Центрального банка Азербайджанской Республики, Ассоциации банков Азербайджана и Центра экономических реформ и коммуникаций, между компаниями SINAM (Азербайджан) и BS/2 (Литва) подписан меморандум о взаимопонимании по совместной разработке решений для банковского сектора.

Компании совместно разработают решение для подтверждения личности через систему распознавания лиц и внедрят в банкоматах в странах Европы и Африки, где BS/2 имеет широко разветвленную сеть АТМ. Система будет внедрена для принципиально нового сервиса – выдачи мгновенных кредитов, которые смогут получать физические лица через банкоматы, подтверждая свою личность. При этом азербайджанская компания SINAM в тандеме будет отвечать за программную часть и имеет большой опыт в разработке цифровой подписи, а также принимала непосредственное участие в разработке SIMA – в новом формате цифровой подписи через систему распознавания лиц, внедряемого Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. А компания BS/2 активно продвигает свои технологии в 80 странах мира и к тому же имеет широкую сеть банкоматов в странах Европы и Африки. Все это подтверждает высокий профессиональный уровень обеих компаний, которые не намерены останавливаться на вышеуказанном продукте, и планируют выводить на рынки новые продукты.

К слову, компания SINAM на IV Международном банковском форуме представляла свои решения, которые применяются в банковской сфере. Участникам форума были продемонстрированы такие решения, как «Планирование ресурсов предприятия» (SERP), «Электронный документооборот и Архивная система» (SESDA) и «Центр Сертификации по э-Подписи» (SPKIS), «Система управления тренингами» (Edutube) и «Система онлайн видео-конференции» (Meetadore).

Следует отдельно отметить успехи компании SINAM в области разработки и внедрения цифровой подписи. Компания в свое время была одной из первых в регионе Южный Кавказ и Центральная Азия в разработке цифровой подписи. В настоящее время решение SINAM по электронной подписи в Азербайджане используется в удостоверяющем центре Центрального Банка и в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана. Высокий уровень решений компании SINAM был подтвержден международной сертификацией от компании Deloitte. В рамках сертификации все было протестировано со 100-процентным результатом соблюдения международных стандартов по кибербезопасности, ISO и т.д.