Посла Нидерландов вызвали в МИД Азербайджана

Послу выразили недовольство письмом вице-премьер-министра Нидерландов, министра иностранных дел Вопке Хукстры в парламент страны от 23 ноября, в котором содержались утверждения о якобы совершении военных преступлений Вооруженными силами Азербайджана.

Было подчеркнуто, что правительство Армении не предприняло никаких практических мер для предотвращения совершенных армянскими военнослужащими военных преступлений или привлечения их к ответственности за содеянное, отмечена необходимость дать справедливую международную цену преступлениям, совершенным вооруженными силами Армении, и оказать давление на Ереван в этом направлении.

Эйземе сообщили о том, что, в отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам, и претензии, связанные с преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими госучреждениями. Было доведено до сведения, что 17 сентября 2022 года Военная прокуратура Азербайджанской Республики объявила о начале комплексных расследований с целью установления подлинности видеозаписей с якобы убийством азербайджанскими военнослужащими армянских солдат, распространенных в социальных сетях, а также времени и места размещения изображений.

Посол Нидерландов пообещала передать обращение азербайджанской стороны по назначению.