Столтенберг: двери НАТО открыты для Украины

Двери НАТО остаются открытыми для Украины. Об этом на пресс-конференции в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран альянса 29-30 ноября в Бухаресте заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

"Двери НАТО открыты. И это не только на словах, мы показали это в (наших – ред.) действиях", - сказал он. Генсек напомнил, что в последние годы в НАТО были приняты Черногория и Северная Македония, а в 2022 году в альянс пригласили Финляндию и Швецию. "Этими решениями мы продемонстрировали, что двери НАТО открыты и что у России нет вето на расширение НАТО. Это сообщение касается и Украины", - сказал Йенс Столтенберг.

По его словам, главу МИД Украины Дмитрия Кулебу пригласили на заседание в Бухаресте, чтобы обсудить с ним поддержку страны. Кроме того, во встрече примут участие министры иностранных дел Грузии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Финляндии и Швеции.