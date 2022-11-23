Россия готова и впредь будет прилагать все усилия для нормализации на своей площадке армяно-азербайджанских отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия предоставить свою площадку в связи с отказом президента Азербайджана Ильхама Алиева от встречи с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе из-за присутствия на ней президента Франции Эммануэля Макрона, Песков отметил, что Россия «не то, что готова, но и постоянно констатирует продолжение своей работы по содействию двум государствам в урегулировании ситуации и подписании мирного соглашения».

На просьбу уточнить, планируется ли в ближайшее время такая встреча на российской площадке, представитель Кремля сказал: «При ближайшей перспективе - нет».