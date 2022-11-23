Глава МИД Британии встретился с Зеленским

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что Джеймс Клеверли официально объявил о выделении Украине дополнительной помощи. Лондон выделит Киеву 3 млн фунтов (около 3,5 млн долларов) на восстановление жизненно важной инфраструктуры Украины и еще 5 млн (около 6 млн долларов) на доставку украинского зерна в страны, которым угрожает голод.