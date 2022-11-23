Ильхам Алиев о новых газовых месторождениях

В июле этого года Баку подписал с Еврокомиссией Меморандум о взаимопонимании о двукратном увеличении поставок газа, и здесь есть потенциал, рассказал президент Ильхам Алиев на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика» в Университете AДA.

Глава государства подчеркнул, что новые газовые месторождения, которые будут сданы в эксплуатацию в ближайшие годы, серьезные реформы в энергетической компании SOCAR, новое корпоративное управление, прозрачность и эффективность позволят Азербайджану поставлять дополнительные объемы газа.