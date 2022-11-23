Ильхам Алиев: Не знаем, насколько Армения искренна, когда говорит о мире...

«Мы хотим, чтобы процессы нормализации отношений между Арменией и Турцией и Арменией и Азербайджаном шли параллельно», - заявил президент Ильхам Алиев, выступая на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика.

Глава государства отметил, что «в настоящее время мы видим изменения в риторике Армении. Сейчас они говорят, что хотят нормализовать отношения с Турцией, и мы говорим, что поддерживаем это. Мы хотим, чтобы эти два процесса шли параллельно друг другу: нормализация армяно-турецких отношений и армяно-азербайджанских отношений».

Президент Азербайджана подчеркнул, что не знает, насколько армянская сторона искренна, когда говорит о мире. «Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы они поняли: их никак не касаются вопросы армян Карабаха. Мы хотим Зангезурский коридор, и мы стремимся к делимитации границ на основе исторических карт, а не тех карт, которые они пытаются представить. Мы не хотим территорий, мы не хотим войны. Если бы мы этого хотели, то сделали бы», - сказал президент Ильхам Алиев.