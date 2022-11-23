Чавушоглу о значимости Зангезурского коридора

Новые реалии Южного Кавказа (деоккупация азербайджанских земель) является вкладом в механизмы долгосрочной транспортировки грузов, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии трехсторонней встречи министров транспорта и иностранных дел Турции, Казахстана и Азербайджана в Актау. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Глава МИД Турции акцентировал внимание на открытии за последние годы двух новых международных аэропортов в Азербайджане - Физулинского и Зангиланского, соединяющих Карабахский экономический регион с миром.

Чавушоглу также указал на стратегическую значимость Зангезурского коридора для торговли между Ближним Востоком и Кавказом, Азией и Европой.