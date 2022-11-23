Отдел информации 14:42

После саммита ОДКБ в Ереване, завершившегося без подписания итоговой декларации, официальные лица Армении заявляют, что эта организация фактически прекратила свое существование. Спикер парламента Ален Симонян считает, что если ОДКБ откажется защищать Армению, то эта организация сама покинула страну. Как сообщалось, в ходе саммита премьер-министр Никол Пашинян выступил с резкой критикой в адрес ОДКБ, а также России. Он обвинил эту организацию в «отсутствии дачи политической оценки» столкновениям, имевшим место на азербайджано-армянской границе, и отказался подписать проект документа об оказании коллективной помощи Армении и итоговую декларацию саммита. Саммит не только не дал ожидаемого от ОДКБ, но и доказал несостоятельность деятельности Армении в этой организации, а заодно выявил ее непригодность в качестве военного блока во главе с Россией.

Однако по завершении саммита Пашинян заявил, что внутри организации состоялись «открытые, искренние и позитивные» обсуждения. Он добавил, что надеется, что итоговый документ саммита и документ о помощи Армении будут подписаны после доработки с учетом предложений армянской стороны. Однако Пашинян не раскрыл содержания поправок, предложенных армянской стороной. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил в интервью армянской службе «Радио Свобода», что надеется, что страны-члены ОДКБ «одумаются и дадут хотя бы политическую оценку военному вмешательству Азербайджана в Армению». Ален Симонян раскрыл некоторые детали, заявив, что Пашинян вчера отказался подписывать документ, поскольку ОДКБ не оправдала даже ожидания армянской стороны по части политического заявления. По словам спикера, причина недовольства армянской стороны также была связана с вопросом относительно требования «вывода азербайджанских войск», поскольку «войска третьей страны сейчас находятся на территории ОДКБ». «Оценка, которая была дана, для нас недостаточна. Ирония состоит в том, что ОДКБ – военно-политическая структура, у нас было ожидание политической оценки от военно-политического союза. Это ожидание также не оправдалось, поэтому и было принято решение не подписывать документы. Надеемся, что наши партнеры одумаются и поймут, что граница Армении – это также граница ОДКБ», – подчеркнул Симонян.

Близкий соратник Пашиняна признал, что страны-члены ОДКБ имеют «теплые отношения» с Азербайджаном. Но эти отношения не дают повода для невыполнения обязательств, взятых на себя организацией. Симонян говорит, что таким бездействием ставится под сомнение само ее существование. Теперь, по мнению Симоняна, сама ОДКБ должна «доказать свое существование и дееспособность». Спикер армянского парламента добавил, что Армения вступила в эту организацию, чтобы быть «защищенной» от Турции и Азербайджана, и теперь пребывание в рядах ОДКБ утратило свою значимость: «Если ОДКБ не работает в случае этой опасности, то почему Армения должна оставаться членом этой структуры?». Отметим, что органы исполнительной власти в Армении, например, правительство и МИД, открыто не говорят о бессмысленности пребывания Армении в ОДКБ. Симонян же заявляет, что оставаться в ОДКБ бессмысленно. По его словам, то, что правительство не говорит о своем намерении выйти из блока, не означает, что оно смирилось с «бездействием» этой организации. Но, по словам спикера, если такое заявление будет сделано сейчас, то «будет встречено очень остро». Но что сделает Ереван, если в ближайшее время ОДКБ не выступит с заявлением с обвинением Азербайджана, как того требует Армения? Ален Симонян указал, что в данном случае он не ждет заявлений о выходе из ОДКБ, потому что сама организация «покинула» Армению: «Мы никогда не говорили, что выйдем, мы говорим, что сама ОДКБ вышла из нашего региона. Хотим, чтобы они нам сообщили, сказали, так ли это. У ОДКБ здесь уже нет границы».