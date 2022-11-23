Китай построит базу на Луне

Китай построит роботизированную базу на Луне к 2028 году, а первые обитатели появятся на ней к 2030 году. Об этом в Пекине заявил главный конструктор китайской лунной программы Ву Вэйрань, сообщает CCTV.

Ву Вэйрань рассказал, что лунная база будет питаться от ядерной энергии, поэтому на ней построят небольшую ядерную АЭС. Ядерная энергия может удовлетворить долгосрочные потребности лунной станции в энергии высокой мощности.

Китай намерен осуществлять лунную программу в сотрудничестве с Россией. В 2021 году был подписан соответствующий меморандум, а сейчас страны готовят новую пятилетнюю программу взаимодействия в космосе.

Глава NASA Билл Нельсон предупредил об опасности того, что Пекин может «заявить права» на Луну и помешать другим странам в ее исследовании.