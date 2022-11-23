Киргизы избавляются от русских названий

«Необходимо срочно переименовать все районы Бишкека, до сих пор отдельные населенные пункты в Кыргызстане носят названия на других языках», - заявил он.

Спикер отметил, что в Кыргызстане пока не удалось реализовать все планы по развитию государственного языка.

В настоящее время Бишкек образуют Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский районы, а также поселок городского типа Чон-Арык и село Орто-Сай.