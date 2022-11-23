Киргизы избавляются от русских названий
Спикер парламента Кыргызстана Нурлан Шакиев призвал изменить русские названия районов Бишкека на кыргызские, пишут местные СМИ.
«Необходимо срочно переименовать все районы Бишкека, до сих пор отдельные населенные пункты в Кыргызстане носят названия на других языках», - заявил он.
Спикер отметил, что в Кыргызстане пока не удалось реализовать все планы по развитию государственного языка.
В настоящее время Бишкек образуют Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский районы, а также поселок городского типа Чон-Арык и село Орто-Сай.