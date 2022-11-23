Россия потратила четверть годового бюджета на войну

Россия, предположительно, потратила около 25% своего годового бюджета на войну с Россией. Об этом сообщают аналитики Forbes.

По их словам, Москва потратила около 82 млрд долларов на ведение боевых действий, оснащение армии и многое другое.

Более 14 млрд из этой суммы стоили ракетные обстрелы Украины. По приблизительным оценкам, с февраля по украинским территориям были выпущены более 4 тыс. ракет, средняя стоимость каждой около 3 млн долларов.

Примерно 6,6 млрд долларов ушли на обеспечение артиллерии, 15,6 млрд - на зарплаты военным. Также Россия потеряла военной техники на 20,8 млрд долларов.

Военные эксперты из западных стран уверены, что запас ракет у России значительно истощен, но на 3-4 массированных обстрела арсенала еще хватит.