Армия Украины: Россия не удержит левый берег Днепра

Российские военные не смогут удержать левобережную часть Херсонской области, после того как ВСУ удачно провели контрнаступление на правобережье региона, сказала руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, передают украинские СМИ.

По ее словам, российские войска начали понимать, что их стратегия провальна, сразу после потери Херсона. В то же время, отметила Гуменюк, ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями россиян в области.

"На правом берегу Днепра они построили эшелонированную оборону, по которой и отступали. Так же сейчас враг обустраивает оборонные позиции на левом берегу Днепра. Противник, заминировав береговую линию, обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км. И уже сейчас аж до Армянска (Крым). Потому что понимает, что они им пригодятся", - рассказала Гуменюк.