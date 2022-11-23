Германия запретила Польше передавать Patriot Украине

Германия запретила Польше передавать Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, пишет Reuters.

«Эти комплексы — часть интегрированной воздушной обороны НАТО, а это означает, что они предназначены для развертывания только на территории НАТО. Любое использование за пределами территории НАТО потребует предварительного обсуждения с альянсом и союзниками», — сказала министр.

Ранее Кристина Ламбрехт заявляла, что Германия и Польша достигли соглашения о размещении на польской территории зенитных ракетных комплексов Patriot.