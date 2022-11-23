Ереван настаивает на встрече с Алиевым

Ереван готов к встрече в Брюсселе 7 декабря «в соответствии с пражскими договоренностями и форматом», заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что встреча не состоится, пишут армянские СМИ.

«Предыдущие переговоры в Праге, на которых и была достигнута договоренность о продолжении встреч, была четырехсторонней, и логично, что формат и состав участников должен быть тем же», - сказал Унанян.