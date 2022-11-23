США и Казахстан обсуждают новые каналы экспорта нефти

Американские компании и власти Казахстана разрабатывают альтернативные пути казахстанской нефти с учетом санкций в отношении России. Об этом сообщил посол США в Астане Дэниел Розенблюм, передает КазТАГ.

«Крупнейшие компании США являются основными партнерами в вопросе энергии и также эти компании сыграли большую роль в развитии нефтеперерабатывающего сектора, энергетики в Казахстане. Сейчас важно убедиться, что, несмотря на ситуацию в мире и проблемы с трубопроводом КТК (Каспийский трубопроводный консорциум – ред.), все ресурсы смогут дойти до Запада», – сказал он.

По его словам, решением может быть разработка альтернативных маршрутов для поставки нефти.