США и Казахстан обсуждают новые каналы экспорта нефти
Американские компании и власти Казахстана разрабатывают альтернативные пути казахстанской нефти с учетом санкций в отношении России. Об этом сообщил посол США в Астане Дэниел Розенблюм, передает КазТАГ.
«Крупнейшие компании США являются основными партнерами в вопросе энергии и также эти компании сыграли большую роль в развитии нефтеперерабатывающего сектора, энергетики в Казахстане. Сейчас важно убедиться, что, несмотря на ситуацию в мире и проблемы с трубопроводом КТК (Каспийский трубопроводный консорциум – ред.), все ресурсы смогут дойти до Запада», – сказал он.
По его словам, решением может быть разработка альтернативных маршрутов для поставки нефти.
«Одна из основных вещей, за которыми мы сейчас следим, - это нефть и ресурсы из России, чтобы экспорт Казахстана дошел до нужного адресата, это большая координационная работа между европейскими странами, США и Казахстаном. И ключом разрешения это проблемы будут альтернативные пути перевоза ресурсов из Казахстана, этот вопрос очень остро сейчас стоит», - отметил дипломат.
Дэниел Розенблюм напомнил о договоренностях, согласно которым казахстанскую нефть будут транспортировать через Азербайджан с начала 2023 года. Ранее сообщалось, что Казахстан с января 2023-го планирует начать отгружать 1,5 млн тонн нефти в год по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.