Зеленский: завершить войну без Крыма невозможно. В Москве ответили

Президент Украины пояснил, что долговременный мир без восстановления территориальной целостности Украины невозможен. «Мы должны вернуть все земли, поскольку я считаю, что поле боя — это путь, когда нет дипломатии. Если вы не можете полностью вернуть свои земли, война просто замораживается. Это вопрос времени, когда она возобновится», — сказал глава украинского государства.

Украина собирается вернуть все свои территории, включая Крым. Завершение войны с Россией на других условиях не рассматривается, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times. Заявления украинского лидера приводит Moscow Times.

Зеленский подтвердил, что проблема Крыма стоит на международной повестке дня. Страны Запада обеспокоены тем, что любая попытка Украины вернуть полуостров приведет к эскалации и президент России Владимир Путин решится на применение ядерного оружия. Зеленский отметил, что понимает эту озабоченность и «будет только за», если найдется способ вернуть Крым Украине невоенным путем.

Он также выразил уверенность, что Украина выстоит, несмотря на массированные удары России по гражданской инфраструктуре страны, и такая жестокая стратегия не ослабит решимость армии освободить все оккупированные территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о желании Киева вернуть Крым «невоенным путем», заявил, что Москва воспринимает это как дискуссию об отчуждении территорий РФ, об этом не может быть и речи. По его мнению, подобные заявления «лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами».