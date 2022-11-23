При Миннауки и образования создаются новые агентства

При Министерстве науки и образования Азербайджана создаются 3 государственных агентства, сообщил глава ведомства Эмин Амруллаев на брифинге.

По его словам, агентства начнут свою деятельность с января.

Амруллаев также сообщил, что с апреля дошкольные образовательные учреждения были переданы на баланс Министерства науки и образования. Впервые прием в эти учреждения осуществляется в электронной форме.

Министр отметил, что учебная нагрузка 273 учителей составляет менее 6 часов в неделю. Если эти учителя не прошли аттестацию, то их заработная плата составляет 134 маната.

«В перспективе следует нормализовать недельную преподавательскую нагрузку, чтобы увеличить и их заработную плату», - сказал министр.

Амруллаев также сообщил, что 58 процентов директоров школ получают надбавку к зарплате. Ежемесячная заработная плата руководителей школ с числом учащихся до 2500 человек составляет 2500 манатов. В последующие годы процесс сертификации будет связан с приемом на работу директоров.