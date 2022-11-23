В группе «B» встречались сборные Уэльса и Ирана. Игра, прошедшая на стадионе «Ахмед Бин Али» в Аль-Райяне, завершилась со счетом 2:0 в пользу иранцев.

Сегодня на чемпионате мира в Катаре начались матчи 2-го тура.

Первый гол был забит на 8-й добавленной ко второму тайму минуте. Его автором стал Рузбек Чешми. А второй мяч иранцы забили на 101-й минуте, отличился Рамин Резаеян.

В этом матче была показана первая на нынешнем ЧМ красная карточка. Ее на 87-й минуте за грубую игру получил голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси.

Сегодня в 23:00 в этой же группе сыграют Англия и США.

Напомним, в 1-м туре Англия разгромила Иран со счетом 6:2, а США и Уэльс сыграли вничью 1:1.

Турнирное положение:

1. Англия – 3 очка, разница мячей 6-2 (1 матч)

2. Иран – 3, 4-6 (2)

3. США – 1, 1-1 (1)

4. Уэльс – 1, 1-3 (2).