Алиев рассказал об интересе к азербайджанскому газу

После начала войны между Россией и Украиной Азербайджан получил заявки от более чем 10 европейских стран с просьбой либо увеличить, либо начать поставки газа в Европу, заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика», сообщает официальный сайт главы государства.

«В настоящий момент мы рассматриваем эти заявки. Сейчас у нас нет достаточных объемов газа, чтобы удовлетворить всех их. Поэтому нам надо немедленно начать коммерческие переговоры, главным образом со странами, которые получают азербайджанский газ, потому что трубопроводы уже функционируют и существует необходимая правовая база», - отметил глава государства.

Говоря о плане расширения географии поставок, президент Азербайджана отметил:

«Мы полностью поддерживаем европейские инициативы по строительству интерконнекторов. Открытие одного из них – Греция-Болгария – произошла в октябре в Софии, где присутствовал и я. Второй из них между Болгарией и Сербией будет готов в следующем году. Мы также активно работаем с правительством Албании по вопросу инвестиций в газораспределительную сеть Албании, поскольку такой сети в стране не существует. Албания является только транзитной страной. Но им тоже нужен газ для удовлетворения местных потребностей. Есть также проект о строительстве Ионически-Адриатического трубопровода, который будет охватывать три балканские страны. А для этого необходимо подключение всех участников в этот процесс, чтобы они сделали нужные шаги в данном направлении».