Шольц консультируется с Меркель по России

Канцлер Германии Олаф Шольц консультируется с бывшим немецким канцлером Ангелой Меркель по вопросу политики в отношении России. Об этом он заявил в интервью журналу Focus.

Немецкий лидер также подчеркнул, что у него «нет проблемы коммуникации с российским правителем (Владимиром Путиным – ред.)», поэтому нет смысла привлекать Меркель как посредника в отношениях с Москвой.

Олаф Шольц добавил, что российский президент «преследует цели», которые не может принять Запад.