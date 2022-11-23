Путин разделяет боль матерей

Президент России Владимир Путин встретился с матерями мобилизованных россиян, которые участвуют в войне с Украиной. Об этом пишут российские СМИ.

На мероприятии присутствовали 17 женщин из разных регионов России. Их сыновья участвуют, были ранены или погибли на фронте.

Российский президент заверил, что он сам и все руководство страны разделяют боль матерей, потерявших сыновей во время боевых действий. Он назвал участников «специальной военной операции» героями.

Во время встречи Владимир Путин заявил, что нельзя верить информации из интернета, потому что там «куча фейков и информационных атак».