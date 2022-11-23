Путин разделяет боль матерей
Президент России Владимир Путин встретился с матерями мобилизованных россиян, которые участвуют в войне с Украиной. Об этом пишут российские СМИ.
На мероприятии присутствовали 17 женщин из разных регионов России. Их сыновья участвуют, были ранены или погибли на фронте.
Российский президент заверил, что он сам и все руководство страны разделяют боль матерей, потерявших сыновей во время боевых действий. Он назвал участников «специальной военной операции» героями.
Во время встречи Владимир Путин заявил, что нельзя верить информации из интернета, потому что там «куча фейков и информационных атак».
«Ясно, что жизнь - сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным», - сказал глава России.
Он добавил, что «информация - это тоже оружие борьбы, информационные атаки - это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы».