Охрана здоровья матери и ребенка, повышение качества медицинских услуг, оказываемых детям, и, в частности, преждевременно родившимся младенцам, всегда занимают важное место в деятельности Государственного агентства обязательного медицинского страхования как приоритетное направление. Об этом haqqin.az сообщили в самом Агентстве.

С целью обеспечения охраны здоровья нуждающихся в особой заботе недоношенных детей в Пакет услуг включены медицинские услуги 221 наименования. Эти услуги оказываются женщинам, находящимся на 22-й неделе беременности и их недоношенным младенцам в перинатальных центрах, функционирующих в городе Баку и регионах (города Гянджа и Сумгаит, Губинский, Ленкоранский, Шекинский и Сабирабадский районы), в Республиканской клинической больнице имени академика М.А.Миргасымова, в Научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии, в Научно-исследовательском педиатрическом институте имени К.Я.Фараджевой (только детям).

Эти терапевтические услуги, оказываемые в стационарных условиях, играют важную роль в спасении жизни младенцев, предотвращении возможных случаев инвалидности. К этим услугам относится лечение осложнений, вызванных заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, заболеваниями крови, инфекционными болезнями, параличом, повреждениями и травмами новорожденного по различным причинам.

Отметим, что в январе-октябре 2022 года в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, более 4000 недоношенных младенцев было охвачено медицинскими услугами, гарантируемыми Пакетом услуг обязательного медицинского страхования.

Агентство постоянно совершенствует снабжение соответствующих государственных медицинских учреждений оборудованием, лекарственными средствами и медицинскими принадлежностями. Так, в 2021-2022 годах в связи с медицинской помощью, оказываемой в стационарных условиях, медицинским учреждениям предоставлено 11 наименований оборудования. Обеспечиваемый Агентством кувез с автоматической подачей кислорода и поддержанием оптимальной температуры, а также дыхательные, обогревательные приборы и прочее оборудование жизненно необходимы младенцу.

Медицинские учреждения регулярно снабжаются лекарственными препаратами в количестве 15 наименований, играющими важную роль в развитии недоношенных детей. Среди этих лекарств можно отметить такие средства, как «Порактат альфа» и «Кофеин цитрат», устраняющие нарушения дыхательной системы, а также «Алпростадил», регулирующий кровообращение у детей, родившихся с пороком сердца.

Медицинские учреждения также снабжаются медицинскими принадлежностями в количестве 63 наименований, используемыми в питании младенца, диагностике и лечении кровеносной, дыхательной и мочеполовой систем, а также других органов.

Ежегодно в мире 17 ноября отмечается как Международный день недоношенных детей. Цель отмечания этого дня - информирование общественности об опасности и осложнениях, профилактике преждевременных родов, в том числе о своевременном завершении беременности. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными. Роды, наступившие в сроки беременности от 22 до 37 недель, считаются преждевременными.