Близкий к турецкому правительству телеканал «aHaber» сообщает из региона, что в результате проведенных одновременно на севере Ирака и в Сирии последних воздушных операций, террористы РПК отступили на 40 километров от границ Турции. Турецким войскам удалось выбить из горных пещер северного Ирака высокопоставленных представителей РПК, том числе в Кандиле. Террористы оставили в пещерах оборудование, предназначенное для создания позиций в пещерах.

Сухопутные войска ВС Турции и подразделения оппозиционной «Сирийской национальной армии приведены в полную боевую готовность для начала наземной спецоперации на севере Сирии.

Телеканал сообщает о намерении турецкого правительства создать 30-километровую буферную зону на севере Сирии с целью вытеснения курдских боевиков с западного берега реки Евфрат. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новая наземная операция на севере Сирии начнется «в подходящее для Турции время». По сообщениям из региона, турецкая армия сосредоточила на границе многочисленную технику и живую силу. Силы оппозиции на севере Сирии также готовы к атаке и ждут приказа из Анкары.

«aHaber» сообщает, что основной целью новой операции в Сирии станет город Кобани, находящийся в непосредственной близости от границ Турции. В этом же городе располагается штаб поддерживаемых США «Сирийских демократических сил». Кроме Кобани целью турецкого командования являются города Манбидж и Тель-Рифат, в которых осели многочисленные курдские формирования. При этом под контроль Турции перейдет и Тешринская плотина на реке Евфрат, а также освобождена стратегически важная авиабаза Минак в Тель-Рифате. Телеканал прогнозирует, что Россия «удовлетворится слабым протестом» против новой спецоперации Турции на севере Сирии.

Следует отметить, что США решительно выступают против новой операции Турции на севере Сирии. С этой целью с Анкарой проводятся регулярные телефонные переговоры. Франция и Египет также осуждают проведение спецоперации.