Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров сегодня, 25 ноября, принял в административном здании Гянджинского регионального центра министерства жителей Гянджи, а также Самухского и Кельбаджарского районов, сообщили в МЧС.

Сначала Гейдаров посетил бюст общенационального лидера Гейдара Алиева, установленный во дворе Регионального центра, возложил букет цветов и с глубоким уважением почтил светлую память общенационального лидера.

Затем министр принял граждан. Большинство обращений были решены на месте, по ряду вопросов были даны поручения руководителям соответствующих структур министерства.

Помимо Гейдарова граждан также приняли заместитель министра, руководители профильных главных управлений и структур министерства.

Всего было принято 159 обратившихся граждан.

Граждане, пришедшие на прием, выразили признательность президенту страны за созданные условия для оперативного решения их обращений на месте.