В ходе сегодняшнего матча футбольного чемпионата мира в Катаре между сборными Уэльса и Ирана (0:2) на трибуне было развернут большой флаг Азербайджана.

Это сделал известный в футбольных кругах болельщик, «лидер трибуны» фан-движения Milli Dəstə Шамиль Мустафаев. Флаг размером 1 на 2 метра был размещен за теми воротами, куда во втором тайме атаковала сборная Ирана.

Сегодня вечером Шамиль посетит матч группы «А» Нидерланды – Эквадор, где также планирует вывесить на трибуне флаг Азербайджана.