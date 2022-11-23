Так, сегодня компания сдала в эксплуатацию 3-ю АЗС на освобожденных территориях и 97-ю в республике. Новая заправочная станция модульного типа расположена на территории поселка Суговушан. На АЗС будет продаваться топливо марок АИ-92, «Премиум» и «Дизель». На территории АЗС создано 4 новых рабочих места.

Таким образом, с учетом сотрудников «Агалы ЙДМ», «Гадрут ЙДМ» и «Суговушан ЙДМ», компания «Азпетрол» уже обеспечила открытие 13 постоянных рабочих мест на освобожденных от оккупации территориях.

Напомним, что первая АЗС компании - «Спартак» - была открыта 15 июля 1997 года в Насиминском районе Баку.

Компания владеет сетью из 94 АЗС, 2 станциями по заправке сжиженным газом (пропан-бутан), 1 CNG-терминалом для общественного транспорта, 3 нефтебазами для хранения топлива, автобазой для бензовозов, 100 автомобилями для бесперебойной доставки топлива на АЗС, автостоянкой.

На действующих АЗС расположены 4 поста для заправки CNG, 3 поста для заправки сжиженным газом и 17 пунктов для зарядки электромобилей, 8 мотелей, а также объекты общественного питания (кафе, автомойки, рынок) для оказания различных услуг.