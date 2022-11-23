Чавушоглу о потенциале Срединного коридора
Министры транспорта Турции, Азербайджана, Казахстана и Грузии подписали дорожную карту на период 2022-2027 годов по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединного коридора). Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает TRT Haber.
По его словам, к 2025 году планируется увеличить пропускную способность Срединного коридора до 10 млн тонн в год.
К концу 2022 года эксперты ожидают, что количество перевезенных по транспортному маршруту грузов в 6 раз превысит показатель 2021 года. Турецкий министр иностранных дел заявил, что это демонстрирует растущий интерес к Срединному коридору.
Таким образом, заявил Мевлют Чавушоглу, теперь у стран (Турции, Азербайджана, Казахстана, Грузии) есть проект, который обеспечивает торгово-экономическое взаимодействие между Азией и Европой, поэтому теперь они могут реализовать свой потенциал, устранив препятствия на пути транспорта и торговли.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Middle Corridor или Срединный коридор) — международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее идет в страны Европы.