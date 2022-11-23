Чавушоглу о потенциале Срединного коридора

Министры транспорта Турции, Азербайджана, Казахстана и Грузии подписали дорожную карту на период 2022-2027 годов по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединного коридора). Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает TRT Haber.

По его словам, к 2025 году планируется увеличить пропускную способность Срединного коридора до 10 млн тонн в год.

К концу 2022 года эксперты ожидают, что количество перевезенных по транспортному маршруту грузов в 6 раз превысит показатель 2021 года. Турецкий министр иностранных дел заявил, что это демонстрирует растущий интерес к Срединному коридору.