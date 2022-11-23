НАТО поможет Украине пережить зиму

По словам Столтенберга, члены организации по безопасности из 30 стран доставляют в Украину топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.

Генсек альянса отметил, что с приближением зимы потребуется гораздо больше помощи, особенно в связи с атакой России на энергетическую инфраструктуру Украины.

«НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим. Союзники оказывают беспрецедентную военную поддержку, и я ожидаю, что министры иностранных дел также согласятся усилить нелетальную поддержку. Большинство войн заканчиваются переговорами. То, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя. Поэтому лучший способ повысить шансы на мирное решение - поддержать Украину», - подчеркнул Столтенберг.