Иран перебрасывает силы на границу с Ираком

Командование иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) перебросит подкрепление на те участки границы с Ираком, где активизировались бойцы иракских курдских группировок. Об этом сообщает агентство EFE.

В КСИР пояснили, что перебросят бронетанковые подразделения и силы специального назначения в приграничные районы на западе и северо-западе страны.

"Задача этих сил - предотвращать переход террористов в Иран", - заявил генерал КСИР Мохаммад Пакпур.

Напомним, ранее Иран несколько раз наносил удары по курдским районам севера Ирака.