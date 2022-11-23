Вслед за индийскими бандитами в Азербайджан бегут пакистанские коррупционеры
Антикоррупционная организация Пакистана (ACE) подала ходатайство в суд с требованием ареста на 7 дней Аднана Рашида, бывшего заместителя комиссара города Матиари.
Чиновника обвиняют в хищении 2,14 миллиарда рупий (около 9 миллионов долларов - прим. ред.) вследствие организации коррупционной схемы в рамках проекта по строительству дороги. Еще один обвиняемый по этому делу чиновник, Ташфин Алам, который являлся заместителем комиссара района Наушаро Феруз провинции Синд, несколько дней назад бежал в Азербайджан.
17 ноября антикоррупционная полиция арестовала Рашида. Согласно обвинительному акту, он присвоил часть средств, выделенных на строительство трассы Суккур - Хайдарабад. Хищение произошло в процессе выкупа у собственников земельных участков, на территории которых будет проложена новая дорога. Однако адвокат Рашида утверждает, что его клиент не согласился с обвинением, а текст признания подписал под давлением.
19 ноября, через несколько дней после ареста Аднана Рашида, Ташфин Алам покинул Пакистан и бежал в Азербайджан. В связи с этим коррупционным скандалом 22 ноября были приостановлены полномочия местного самоуправления района Наушаро Феруз. Также было принято решение о снятии Ташфина Алама с занимаемой должности сроком на 120 дней. Сообщается, что в коррупционном скандале фигурируют имена еще двух местных чиновников.
Как стало известно, Национальное управление автомобильных дорог Пакистана выделило чуть более 4 миллиардов рупий на покупку земельных участков. Однако половину этих денег вышеупомянутые чиновники присвоили. Для этого с собственниками заключались договоры, в которых были указаны завышенные цены. После подписания договоров владельцы недвижимости обналичивали полученные от государства деньги и отдавали половину чиновникам.
Следует отметить, что ранее в Азербайджан бежал Сачин Бишной - гангстер, организовавший убийство известного в Индии певца и политика Муса Вала. Через несколько месяцев его поймали, и в настоящее время решается вопрос об экстрадиции гангстера. В ходе расследования дела об убийстве Муса Вала индийская полиция выяснила, что в Азербайджане также скрывается Рохит Годара, еще один член банды, замешанной в убийстве политика.