В Британии заявили о растущей иранской угрозе

Иран - государство, действия которого все больше можно расценивать как терроризм, и представляющее непосредственную угрозу для Великобритании через свои спецслужбы, заявил гендиректор британской контрразведки (MI5) Кен Маккаллам, представляя свой ежегодный отчет об угрозах Великобритании.

По его словам, нестабильность в Иране влечет за собой реальные последствия для мира. «Нынешняя волна протестов в Иране задает фундаментальные вопросы тоталитарному режиму в этой стране и может сигнализировать о глубоких переменах, но их траектория неопределенна», - сказал Маккаллам.

Он также отметил, что «иранский режим прибегает к насилию, чтобы заставить критикующих замолчать, при этом оставаясь глубоко дестабилизирующим фактором в своем регионе и за его пределами».