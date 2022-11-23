17:50

Уникальная возможность для регионов Азербайджана: Агентство инноваций и цифрового развития запускает общенациональный проект цифровой грамотности.

Степень доступности технологического прогресса и вариативность возможностей для получения знаний в данной области является основным критерием продуктивного развития отрасли в целом. Радиус охвата цифровой грамотности в каждой стране, претендующей на ведущую роль в сфере ИКТ, по сути, можно назвать мерилом реального потенциала кадровой базы. Именно поэтому масштабный проект «На пути к цифровому Азербайджану», инициированный Агентством инноваций и цифрового развития в рамках стипендиальной программы Technest, станет еще одним большим и уверенным шагом на пути к становлению обширного национального кадрового ИКТ-ресурса. Так, впервые в истории страны молодые люди, проживающие в регионах, приобретут возможность получить профессиональное образование с последующим трудоустройством в области цифровых технологий, не выезжая за пределы своего города. Проект «На пути к цифровому Азербайджану», стартовавший 24 ноября, охватит 60 городов Азербайджана, где молодежи будет предоставлена возможность получить стипендию и пройти обучение по 50 специальностям в сфере ИКТ. Таким образом, предоставляющая возможность бесплатно изучать информационно-коммуникационные технологии стипендиальная программа Technest, начавшая свою деятельность в сентябре 2021 года, теперь доступна во всех регионах страны.

Следует отметить, что в рамках проекта «На пути к цифровому Азербайджану» сотрудники стипендиальной программы Technest проводят выездные встречи в регионах и обучают молодежь цифровой грамотности, а кандидатов, серьезно заинтересованных в ИКТ, сразу же направляют на соответствующие тестовые экзамены. В ходе первой встречи с молодежью, состоявшейся 24 ноября в городе Мингячевир, 20 участников успешно сдали организованные в этот день пробные экзамены и стали обладателями стипендии Technest. Помимо этого, в рамках официальных встреч в Мингячевире состоялись плодотворные обсуждения с руководством исполнительной власти города и профессорско-преподавательским составом Мингячевирского Государственного университета. В ходе бесед были обсуждены возможности целевого использования городской инновационной инфраструктуры в сфере ИКТ, а также представлены предложения по созданию научно-исследовательской лаборатории в Мингячевирском Государственном университете, в котором обучается 3700 студентов.