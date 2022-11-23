Ученые создали универсальную вакцину от гриппа

Пока новая вакцина испытана лишь на лабораторных животных, впереди клинические испытания на людях. По мнению экспертов, универсальная вакцина может появиться уже в 2024 году.

Ученые утверждают, что добились успеха в создании универсальной вакцины от всех 20 разновидностей гриппа. Вакцина, созданная на основе той же технологии мРНК (MRNA), которая успешно применяется в прививках от коронавируса, содержит элементы всех известных вирусов и должна защищать даже от новых штаммов, способных вызывать пандемию. Об этом сообщает BBC.

Согласно только что опубликованным результатам исследования, проводившегося в США, в ходе клинических экспериментов на мышах и хорьках новая вакцина показала хорошие результаты защиты от всех известных на сегодня разновидностей гриппа.

Вакцина, состоящая из двух доз, использует ту же технологию матрицы РНК (mRNA), которую применили компании Pfizer, BioNTech и Moderna при разработке прививок от ковида. мРНК - это молекула, в которой содержится инструкция для клетки по производству антител с помощью ее собственных внутренних механизмов. Чтобы успешно попасть в клетку и не разрушить ее, мРНК путешествует в защитной оболочке, которую называют липидной наночастицей. При этом, отмечает британское издание, вакцина не обещает раз и навсегда покончить с сезонным гриппом, но может существенно облегчить работу медикам, которые каждый год вынуждены менять формулу прививки в надежде, что она сможет дать защиту от новых штаммов.

В отличие от стандартных вакцин, которые несут один или два варианта гемагглютинина (гликопротеина, который присутствует на поверхности вируса гриппа и является ключевым элементом механизма заражения), экспериментальная вакцина содержит сразу 20 вариантов этого белка в расчете на то, что иммунная система человека в будущем распознает любой вирус гриппа.

По словам руководителя исследования Скотта Хенсли из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете, универсальная вакцина не обязательно будет предотвращать заражение. "Идея была в том, чтобы создать вакцину, которая давала бы людям базовую иммунную память на разные штаммы гриппа, - говорит ученый. - И это могло бы заметно снизить число тяжелых случаев заболевания и смертей при очередной пандемии".