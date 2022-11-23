Строительный скандал в центре Баку: компания сносит здание, жители против приемная haqqin.az
Снос пятиэтажного дома в Сабаильском районе Баку по улице Нефтчи Гурбана Аббасова, 2 начался несмотря на то, что часть жильцов здание до сих пор не покинула, – около десяти семей отказались выселяться, сочтя неприемлемыми условия, предложенные компанией «Rahat Həyat Yaşayış Kompleksi».
Что, впрочем, не помешало компании частично снести дом, демонтировать в подъездах окна и двери, а также отключить подачу газа, воды и электричества.
Об этом haqqin.az сообщили жильцы, отказавшиеся выселяться. Одна из них, Самира Салимова, рассказала, что изначально компания «Rahat Həyat Yaşayış Kompleksi» сообщила им о планах построить на месте снесенного здания парк и расширить проезжую часть дороги. Жители не возражали, полагая, что речь идет о государственном проекте. Но позже выяснилось, что строить будут не парк, а многоэтажный дом.
Здание расположено в центре Баку, где жилье, как известно, стоит очень дорого. Жители просили представителей компании предоставить им квартиру в будущем доме, но им предлагали только денежную компенсацию.
«Причем, на деньги, которые нам предложили, можно купить, максимум, квартиру в Ясамале или в микрорайонах», - уточняет Самира Салимова.
Другой житель сообщил, что 22 ноября в подъезде были демонтированы счетчики, по поводу чего жильцы обратились с жалобой в полицию.
«Какое-то время мы жили без света, газа и тепла, - возмущается мужчина. – А воду набирали в ближайшем парке. Но как только строители это увидели, сразу добились отключения подачи воды и в парке тоже».
Один из жильцов, Заур Гулиев, рассказал нам, что, по словам представителей компании «Rahat Həyat Yaşayış Kompleksi», дом, в котором они жили, подлежит сносу на том основании, что срок его эксплуатации истек.
«Но это ложь! - утверждает Гулиев. – При чем здесь срок эксплуатации? Снос здания был санкционирован распоряжением исполнительной власти. В ответ мы обратились в исполнительную власть и в суд. В настоящее время дело находится в стадии рассмотрения».
Поинтересовавшись судьбой коллективной жалобы жильцов, нам удалось выяснить, что Исполнительная власть Сабаильского района официально предупредила руководство компании «Rahat Həyat Yaşayış Kompleksi» о недопустимости сноса здания без согласия всех без исключения жильцов.
В ответ Керим Керимов, представитель компании, сообщил, что все документы на снос здания у строителей на руках. По его словам, компания сносит пустые квартиры, а вовсе не само здание, так что, никто не заставляет жителей переезжать. Что же касается прекращения подачи в здание электричества, газа и воды, а также снятие счетчиков, то, по словам Керимова, к компании «Rahat Həyat Yaşayış Kompleksi» это отношения не имеет.
«Здание было построено в 1932 году, - сказал Керимов. – Его решили снести, поскольку оно находится в ветхом состоянии. Жителям предлагаются порядка 2.100-2.200 манатов за квадратный метр в зависимости от площади. Это больше реальной стоимости этих квартир».
Сказав, что понятия не имеет, что именно будет построено на месте сносимого здания, представитель «Rahat Həyat Yaşayış Kompleksi» добавил:
«По тому, что я знаю, здесь будет расширена дорога, и построен двухэтажный паркинг. Наши юристы занимаются сейчас судебным процессом. Другой информацией я не владею».
Следует отметить, что, на основании запроса руководства строительной компании, специалисты государственного проектного института «Azərdövlətsənayelayihə» осмотрели здание и пришли к официальному заключению, что оно находится в аварийном и опасном для эксплуатации состоянии.
К такому же выводу пришла и Исполнительная власть Сабаильского района.