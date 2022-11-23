Ульвия Худиева, собкор 18:04

Снос пятиэтажного дома в Сабаильском районе Баку по улице Нефтчи Гурбана Аббасова, 2 начался несмотря на то, что часть жильцов здание до сих пор не покинула, – около десяти семей отказались выселяться, сочтя неприемлемыми условия, предложенные компанией «Rahat Həyat Yaşayış Kompleksi». Что, впрочем, не помешало компании частично снести дом, демонтировать в подъездах окна и двери, а также отключить подачу газа, воды и электричества.

Об этом haqqin.az сообщили жильцы, отказавшиеся выселяться. Одна из них, Самира Салимова, рассказала, что изначально компания «Rahat Həyat Yaşayış Kompleksi» сообщила им о планах построить на месте снесенного здания парк и расширить проезжую часть дороги. Жители не возражали, полагая, что речь идет о государственном проекте. Но позже выяснилось, что строить будут не парк, а многоэтажный дом. Здание расположено в центре Баку, где жилье, как известно, стоит очень дорого. Жители просили представителей компании предоставить им квартиру в будущем доме, но им предлагали только денежную компенсацию. «Причем, на деньги, которые нам предложили, можно купить, максимум, квартиру в Ясамале или в микрорайонах», - уточняет Самира Салимова. Другой житель сообщил, что 22 ноября в подъезде были демонтированы счетчики, по поводу чего жильцы обратились с жалобой в полицию. «Какое-то время мы жили без света, газа и тепла, - возмущается мужчина. – А воду набирали в ближайшем парке. Но как только строители это увидели, сразу добились отключения подачи воды и в парке тоже». Один из жильцов, Заур Гулиев, рассказал нам, что, по словам представителей компании «Rahat Həyat Yaşayış Kompleksi», дом, в котором они жили, подлежит сносу на том основании, что срок его эксплуатации истек.