Ильхам Алиев об открытии посольства в Израиле и представительства в Палестине

«Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и представительства в Палестине основано на наших национальных интересах», - заявил, в частности, президент Ильхам Алиев, выступая на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика».

«Уверен, что это решение будет служить делу упрочения мира и фактически является формализацией нашего длительного и очень плодотворного сотрудничества с этими государствами», - сказал глава азербайджанского государства.