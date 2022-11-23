Страна в Африке начнет покупать нефть за золото
Правительство Ганы (страна в Западной Африке) работает над новой системой закупки нефтепродуктов, в рамках которой оплата будет осуществляться не в долларах США, а золотом из резервов страны. Об этом заявил вице-президент страны М.Бавумиа, сообщает Reuters.
Согласно сообщению, этот шаг призван решить проблему сокращения резервов иностранной валюты в сочетании со спросом на доллары со стороны импортеров нефти, что увеличивает стоимость жизни в Гане.
По данным правительства, в конце 2021 г. международные резервы страны составляли около 9,7 млрд долларов США. В случае реализации проекта в первом квартале 2023 г. новая система закупки коренным образом изменит платежный баланс Ганы и значительно снизит постоянное обесценивание нацвалюты - седи.
Использование золота будет предотвращать прямое влияние обменного курса на цены на топливо или коммунальные услуги, поскольку местным продавцам больше не потребуется иностранная валюта для импорта нефтепродуктов.
По словам М. Бавумиа, обмен золота на нефтепродукты является серьезным структурным изменением. Для обеспечения новой системы расчетов всем крупным горнодобывающим компаниям с 1 января 2023 года поручено продать 20% всех запасов золота на своих аффинажных заводах Банку Ганы.