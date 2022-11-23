Страна в Африке начнет покупать нефть за золото

Правительство Ганы (страна в Западной Африке) работает над новой системой закупки нефтепродуктов, в рамках которой оплата будет осуществляться не в долларах США, а золотом из резервов страны. Об этом заявил вице-президент страны М.Бавумиа, сообщает Reuters.

Согласно сообщению, этот шаг призван решить проблему сокращения резервов иностранной валюты в сочетании со спросом на доллары со стороны импортеров нефти, что увеличивает стоимость жизни в Гане.